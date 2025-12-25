Jannik Sinner vacanze di Natale sulla neve Quando parte per l’Australia e l’esibizione con Alcaraz

Sono giorni abbastanza tranquilli, quelli che Jannik Sinner sta trascorrendo in un periodo natalizio che rappresenta una piccola pausa da tre settimane buone di allenamenti, quelli che gli servono per arrivare pronto all’obiettivo dichiarato della prima parte di stagione. Non è del resto un mistero che il mirino sia puntato sul tris agli Australian Open. Qualche giorno a Sesto Pusteria, la sua terra d’origine, vale sempre la pena per il numero 2 del mondo. I tanti impegni tennistici non gli consentono di trovarsi molto spesso dalle parti di casa sua, ma quando può farlo lo fa. Famiglia, affetti e anche un po’ di sci, quello sci che ha rappresentato anche, se vogliamo, il punto di svolta delle scelte di Jannik. 🔗 Leggi su Oasport.it

