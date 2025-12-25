Giorni di meritato riposo per Jannik Sinner. Il tennista ha passato le festività sulle piste di casa sua, in Val Pusteria. A incontrarlo Riccardo Monti, ventottenne di Auronzo di Cadore, maestro di sci dal 2017. "Sono con la famiglia per qualche giorno a Sesto Pusteria dove vado abitualmente - racconta l’istruttore al Corriere della Sera - perché è un comprensorio sciistico abbastanza comodo per chi vive ad Auronzo. Posso dire di esser stato davvero fortunato ad imbattermi nel grande Sinner fuori da un rifugio dove aveva fatto una pausa tra una sciata e l’altra". A quel punto, prosegue, "l’ho immediatamente riconosciuto e mi sono avvicinato, come del resto hanno fatto altri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, "mi sono imbattuto in lui": clamoroso, dove è stato beccato

Leggi anche: Jannik Sinner, clamoroso gesto al supermercato: Ginetto trema, e lui...

Leggi anche: «È stato più bello dell'anno scorso», ecco perché le parole di Jannik Sinner sono vere e non valgono solo per lui

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Maignan, addio Milan? Rumors: ecco il nuovo portiere | .it; Verona, spari contro i ciclisti: sconcerto, chi ha aperto il fuoco e perché | .it; Rapina al campo rom, clamoroso: arrestati 2 poliziotti | .it; Askatasuna, l'aula regalata dall'Università: l'ultimo caso a Torino | .it.

Sinner-De Minaur, la semifinale delle Atp Finals: quando giocano, dove vederla (in chiaro), orario e precedenti - Jannik Sinner, forte della sua qualificazione da primo del girone ottenuta dopo appena due partita (contro Auger Aliassime e Zverev), ha battuto anche Ben Shelton nel terzo match, chiudendo ... ilgazzettino.it