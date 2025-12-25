La cantante e attrice Clara Soccini è single dopo tre anni di storia con Jacopo Neri, ex giocatore di basket 26enne. I due convivevano e si era parlato anche di possibili nozze, prima della fine del legame, arrivato in coincidenza con i gossip sul legame con Fedez. “È stata una storia molto importante, convivevamo – ha rivelato parlando dell’ex compagno -. Insieme abbiamo costruito un amore equilibrato, rispettoso. Prima di lui, le storie d’amore le schivavo”. Clara ha poi confidato di fare molta fatica a fidarsi oggi: “Perché affidarsi al 100 per cento a qualcuno è difficile. Ho grandi problemi di fiducia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Jacopo Neri, chi è l’ex fidanzato di Clara e perché è finita

Leggi anche: Jacopo Neri, chi è l’ex fidanzato di Clara e perché è finita

Leggi anche: Carlo Motta, chi è l’ex fidanzato di Helena Prestes e perché è finita