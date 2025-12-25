Jack Draper | Sì giocherò in Australia Non è stato il periodo più facile

Jack Draper agli Australian Open 2026? Secondo lui, sì. O meglio, questa è la sua risposta a un incontro con giovani tennisti che si stanno formando. Il britannico, assente ormai da molti mesi dal circuito per infortunio, sta provando a rientrare in qualsiasi modo. E la sua preparazione è in corso, sebbene abbia comportato il doversi cancellare da alcune esibizioni che aveva programmato nel mese di dicembre. Era arrivato fino alla top 5, sembrava destinato a scalzare Alexander Zverev dal numero 3, e invece i guai al braccio sinistro che lo tormentano fin dagli US Open lo costringono ancora ai box. 🔗 Leggi su Oasport.it

