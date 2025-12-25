Italia tragedia di Natale | auto fuori strada | la morte in diretta

Un rientro nella notte, le strade quasi vuote del giorno di Natale, poi l’impatto improvviso che spezza una vita e segna un’intera comunità. A San Ferdinando di Puglia la festa si è trasformata in lutto nelle prime ore del 25 dicembre, quando un’auto con a bordo tre giovani è finita fuori strada. L’incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino. L’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita dalla carreggiata senza lasciare scampo a uno dei passeggeri. I soccorsi del 118 sono intervenuti immediatamente, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Chi era la vittima e le condizioni dei feriti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

