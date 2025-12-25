Italia disastro maltempo! Tutto allagato Natale nel pericolo

Il maltempo che sta interessando l’ Emilia Romagna nelle ultime ore continua a destare forte preoccupazione, soprattutto lungo i corsi d’acqua già sotto pressione per le precipitazioni intense. La situazione più delicata si registra nel Ravennate, dove l’innalzamento dei livelli idrometrici ha imposto misure urgenti a tutela della popolazione residente nelle aree più esposte. Nel territorio comunale di Castel Bolognese (provincia di Ravenna) è scattata l’ evacuazione preventiva per gli abitanti che vivono nelle zone prossime al fiume Senio, entrato in piena e capace di superare la soglia massima di criticità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

