Italia 1 botto notturno con l' Antico egitto

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Antico Egitto: cronache di un impero Italia 1) Gli ascolti della tv notturna aumentano progressivamente con l’avvicinarsi delle Feste e i network stanno facendo una programmazione per tutti i gusti. Si va dal docu-reality Vado a vivere nel bosco alle repliche di Uomini e donne, Ciao Maschio, L’eredità, dalle serie Una vita e Distto di polizia agli aggiornamenti di Rainews24, dalle indagini aeroportuali di Airport Control agli inseguimenti di Bodycam-Agenti in prima linea e al medical La dottoressa schiacciabrufoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

