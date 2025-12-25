Israele | mai del tutto fuori da Striscia

15.00 Il ministro della Difesa israeliano Katz ha ribadito che Israele "non si ritirerà mai del tutto" dalla Striscia di Gaza. "Mai ritiro totale" ma invece "resterà una significativa zona di sicurezza all'interno della Striscia, anche dopo la fase 2 del piano di pace, se Hamas si disarma". E se Hamas non dovesse disarmarsi spontaneamente, "lo faremo noi", ha detto evocando la necessità di controllare il Corridoio di Filadelfia tra Gaza ed Egitto per impedire il contrabbando di armi da parte iraniana. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

