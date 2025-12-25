Israele | errate critiche su insediamenti

9.00 "I governi stranieri non limiteranno il diritto degli ebrei di vivere nella Terra di Israele, e qualsiasi appello in tal senso è moralmente sbagliato e discriminatorio nei confronti degli ebrei": lo ha detto il ministro degli Esteri israeliani Saar, dopo la dichiarazione congiunta di 14 Paesi -Italia compresa- contro la decisione di creare nuovi insediamenti. I 14 Paesi condannano l'"azione unilaterale"che viola il diritto internazionale e "rischia di alimentare instabilità", ed esortano Israele a ripensarci. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Israele continua a espandersi in Cisgiordania, record di insediamenti

Leggi anche: Il doppio standard dell’Europa su Israele: critiche su Gaza, ma vanno alla conferenza sulle armi del governo Netanyahu

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cisgiordania, Israele approva 19 nuovi insediamenti: critiche e reazioni internazionali - Il governo israeliano ha approvato una proposta per la creazione di 19 nuovi insediamenti nella Cisgiordania occupata. tag24.it