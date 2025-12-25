Israele | errate critiche su insediamenti
9.00 "I governi stranieri non limiteranno il diritto degli ebrei di vivere nella Terra di Israele, e qualsiasi appello in tal senso è moralmente sbagliato e discriminatorio nei confronti degli ebrei": lo ha detto il ministro degli Esteri israeliani Saar, dopo la dichiarazione congiunta di 14 Paesi -Italia compresa- contro la decisione di creare nuovi insediamenti. I 14 Paesi condannano l'"azione unilaterale"che viola il diritto internazionale e "rischia di alimentare instabilità", ed esortano Israele a ripensarci. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
