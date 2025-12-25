Israele | errate critiche su insediamenti

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

9.00 "I governi stranieri non limiteranno il diritto degli ebrei di vivere nella Terra di Israele, e qualsiasi appello in tal senso è moralmente sbagliato e discriminatorio nei confronti degli ebrei": lo ha detto il ministro degli Esteri israeliani Saar, dopo la dichiarazione congiunta di 14 Paesi -Italia compresa- contro la decisione di creare nuovi insediamenti. I 14 Paesi condannano l'"azione unilaterale"che viola il diritto internazionale e "rischia di alimentare instabilità", ed esortano Israele a ripensarci. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Israele continua a espandersi in Cisgiordania, record di insediamenti

Leggi anche: Il doppio standard dell’Europa su Israele: critiche su Gaza, ma vanno alla conferenza sulle armi del governo Netanyahu

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

israele errate critiche insediamentiCisgiordania, Israele approva 19 nuovi insediamenti: critiche e reazioni internazionali - Il governo israeliano ha approvato una proposta per la creazione di 19 nuovi insediamenti nella Cisgiordania occupata. tag24.it

Israele e la Cisgiordania: La Nuova Frontiera degli Insediamenti Occupati - La recente approvazione di nuovi insediamenti da parte di Israele genera forti preoccupazioni riguardo alla possibilità di un futuro stato palestinese. notizie.it

israele errate critiche insediamentiIl ministro della Difesa israeliano evoca insediamenti a Gaza, poi ritratta - Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha evocato la possibile creazione di insediamenti a Gaza, salvo poi ritrattare poche ore dopo, dopo una pioggia di critiche ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.