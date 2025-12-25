Iscrizioni per l’anno scolastico 2026-2027 | si parte il 13 gennaio

25 dic 2025

Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 saranno aperte le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 20262027. Le domande per il primo e il secondo ciclo di istruzione potranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Unica, all’indirizzo https:unica.istruzione.gov. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

