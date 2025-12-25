Irpef Penalizzate le fasce più deboli a Monteodorisio | consiglieri di minoranza denunciano l' aumento
I consiglieri del gruppo di minoranza "Monteodorisio Domani" segnalano un aumento dell'Irpef deciso nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale chiamato ad approvare il regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Manovra: Istat, 85% risorse taglio Irpef a fasce alte (2) - Ecco una tabella in cui l'Istat sintetizza gli effetti del taglio della seconda aliquota Irpef previsto in manovra. ansa.it
Cristina Tajani. . È entrata una “manovrina”, è uscita una radiografia impietosa del Governo: incapace di rispondere alle esigenze del Paese e pronto a scaricare responsabilità su altri. Le pensioni dei lavoratori precoci e usuranti Nessuno a difenderle. L’Irpef - facebook.com facebook
