Il market timing è una strategia di investimento con la quale si cerca di battere il mercato acquistando azioni o altre tipologie di asset quando si prevede che saliranno e venderle prima di una loro possibile discesa. L’obiettivo è guadagnare dalle oscillazioni di prezzo invece di basare i propri profitti su un investimento a lungo termine. Tale soluzione potrebbe sembrare ottima per minimizzare le perdite e massimizzare i guadagni ma in realtà non lo è. Si tratta infatti di una tecnica molto insidiosa e difficile da mettere in pratica con successo. Il market timing è una tecnica complessa. Cercare di capire quali sono i momenti migliori per acquistare e vendere strumenti finanziari, ecco cos’è il market timing. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Investire con il market timing conviene davvero? I rischi e le alternative

Leggi anche: I 9 buoni fruttiferi di dicembre, a chi conviene davvero investire alle Poste

Leggi anche: Lingotti o monete d’oro: quale conviene davvero per investire nel metallo prezioso

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Azioni sottovalutate che esploderanno da comprare oggi | Dicembre; Migliori Azioni da Comprare Dicembre 2025 per Investire.

Conviene detenere liquidità durante i grandi crolli? (Rapporto JP Morgan)

ULTIMI GIORNI PER INVESTIRE Mancano solo 3 giorni, investi subito su Clelia qui https://www.crowdfundme.it/projects/clelia/ Over Ventures CrowdFundMe Comunicazione di marketing. Prima dell’adesione leggere la scheda contenente le informazioni chi - facebook.com facebook