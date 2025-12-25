Investe e uccide un pedone mentre butta la spazzatura a Reggio Emilia | si costituisce una 43enne di Palermo
Si è costituita la persona che intorno alle ore 23 ha investito e ucciso un pedone sceso a portare la spazzatura. Si tratta di una donna di 43 anni ordinaria della provincia di Palermo che in mattinata si è presentata, accompagnata dal suo avvocato, nella caserma dei carabinieri di Casalgrande (Reggio Emilia). I Carabinieri della stazione hanno denunciato alla Procura reggiana, diretta dal Procuratore. 🔗 Leggi su Feedpress.me
