Si è costituita la persona che intorno alle ore 23 ha investito e ucciso un pedone sceso a portare la spazzatura. Si tratta di una donna di 43 anni ordinaria della provincia di Palermo che in mattinata si è presentata, accompagnata dal suo avvocato, nella caserma dei carabinieri di Casalgrande (Reggio Emilia). I Carabinieri della stazione hanno denunciato alla Procura reggiana, diretta dal Procuratore. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Investe e uccide un pedone mentre butta la spazzatura a Reggio Emilia: si costituisce una 43enne di Palermo

Leggi anche: Investe e uccide un pedone mentre è in diretta su TikTok, arrestata una creator 43enne

Leggi anche: Travolge e uccide un pedone: si costituisce pirata della strada, è una 43enne

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Investe e uccide un pedone mentre è in diretta su TikTok, arrestata una creator 43enne; Pedone muore travolto e trascinato per chilometri da un tir a Genova; Investe e uccide un pensionato e si dà alla fuga: è caccia al pirata della strada; Distratta dalla live su TikTok, travolge un uomo.

Investe e uccide un pedone mentre butta la spazzatura a Reggio Emilia: si costituisce una 43enne di Palermo - La donna, messa davanti alle evidenze investigative, ha ammesso le proprie responsabilità, giustificando la fuga con il panico seguito all’incidente. gazzettadelsud.it