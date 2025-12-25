Investe anziano e fuggecaccia a pirata

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

10.21 Un 75enne è morto a Leinì,nel Torinese, dopo essere stato agganciato e trascinato per 30 metri da un'auto. La persona al volante non si è fermata e ora i Carabinieri la stanno cercando. Intanto si è costituita la donna che ieri notte a Casalgrande (RE) ha investito un 76enne uscito a buttare la spazzatura sotto casa. Ha ammesso le sue responsabilità e ha detto di essere fuggita in preda al panico. E' stata denunciata per omicidio stradale con fuga. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Investe anziano sulle strisce e fugge. É caccia al pirata, ma c’è la targa

Leggi anche: Investe anziano e fugge,si cerca pirata

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Investe e uccide anziano, è caccia al pirata della strada nel Reggiano; Trascinato dall’auto. L’incidente e la fuga. Ora è caccia al pirata.

investe anziano fuggecaccia pirataInveste e uccide anziano, è caccia al pirata della strada nel Reggiano - E' caccia al pirata della strada che nella tarda serata di ieri a Casalgrande, provincia di Reggio Emilia, ha travolto e ucciso un anziano di 76 anni. msn.com

investe anziano fuggecaccia pirataInveste anziano e fugge, si cerca pirata della strada - Ricerche dei Carabinieri, nelle province di Modena e Reggio Emilia, per individuare il pirata della strada che ieri sera ha travolto un 76enne, per poi darsi alla fuga. rainews.it

investe anziano fuggecaccia pirataCasalgrande, investe un anziano e si da alla fuga: caccia all’auto pirata - I Carabinieri della Stazione di Casalgrande, congiuntamente ai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Reggio Emilia, sono impegnati nelle indagini per identificare il conducente di un’aut ... nextstopreggio.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.