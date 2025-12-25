Investe anziano e fuggecaccia a pirata

10.21 Un 75enne è morto a Leinì,nel Torinese, dopo essere stato agganciato e trascinato per 30 metri da un'auto. La persona al volante non si è fermata e ora i Carabinieri la stanno cercando. Intanto si è costituita la donna che ieri notte a Casalgrande (RE) ha investito un 76enne uscito a buttare la spazzatura sotto casa. Ha ammesso le sue responsabilità e ha detto di essere fuggita in preda al panico. E' stata denunciata per omicidio stradale con fuga. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Investe anziano sulle strisce e fugge. É caccia al pirata, ma c’è la targa

Leggi anche: Investe anziano e fugge,si cerca pirata

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Investe e uccide anziano, è caccia al pirata della strada nel Reggiano; Trascinato dall’auto. L’incidente e la fuga. Ora è caccia al pirata.

Investe e uccide anziano, è caccia al pirata della strada nel Reggiano - E' caccia al pirata della strada che nella tarda serata di ieri a Casalgrande, provincia di Reggio Emilia, ha travolto e ucciso un anziano di 76 anni. msn.com