Investe anziano e fuggecaccia a pirata
10.21 Un 75enne è morto a Leinì,nel Torinese, dopo essere stato agganciato e trascinato per 30 metri da un'auto. La persona al volante non si è fermata e ora i Carabinieri la stanno cercando. Intanto si è costituita la donna che ieri notte a Casalgrande (RE) ha investito un 76enne uscito a buttare la spazzatura sotto casa. Ha ammesso le sue responsabilità e ha detto di essere fuggita in preda al panico. E' stata denunciata per omicidio stradale con fuga. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
