Inter Chiesa a gennaio? L’idea della dirigenza nerazzurra
La stagione dell’Inter continua e la dirigenza nerazzurra si prepara alla sessione di calciomercato invernale che servirà a mettere una pezza sulla lacuna creata dai problemi fisici sia di Denzel Dumfries che di Matteo Darmian e che ha portato Luis Henrique a dover fare i lavori forzati sulla fascia destra. Stando a quanto riportato da L’Interista, il presidente dell’Inter Marotta avrebbe messo nel mirino Federico Chiesa, giocatore attualmente al Liverpool ma che non riesce ancora a trovare spazio nella compagine di Arne Slot. L’obiettivo del calciatore potrebbe essere quello di rilanciarsi in Serie A dopo la sua lunga esperienza alla Juventus. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Mi è stato detto che l'Inter ha già manifestato il suo interesse per Federico Chiesa. Stiamo attenti su di lui, può essere una pista su cui ci possono essere accelerate: non è una cosa campata per aria. Andrà poi fatto incastrare tutto, ma potrebbe arrivar
Mi è stato detto che l' #Inter ha già manifestato il suo interesse per Federico #Chiesa. Stiamo attenti su di lui, può essere una pista su cui ci possono essere accelerate: non è una cosa campata per aria. Andrà poi fatto incastrare tutto, ma potrebbe arrivare
