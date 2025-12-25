Inter Chiesa a gennaio? L’idea della dirigenza nerazzurra

La stagione dell’Inter continua e la dirigenza nerazzurra si prepara alla sessione di calciomercato invernale che servirà a mettere una pezza sulla lacuna creata dai problemi fisici sia di Denzel Dumfries che di Matteo Darmian e che ha portato Luis Henrique a dover fare i lavori forzati sulla fascia destra. Stando a quanto riportato da L’Interista, il presidente dell’Inter Marotta avrebbe messo nel mirino Federico Chiesa, giocatore attualmente al Liverpool ma che non riesce ancora a trovare spazio nella compagine di Arne Slot. L’obiettivo del calciatore potrebbe essere quello di rilanciarsi in Serie A dopo la sua lunga esperienza alla Juventus. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Mercato, Musmarra: “Inter ha fatto chiacchierata per Chiesa! E da quello che mi arriva…” - Alfio Musmarra, giornalista, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha riportato in auge il nome di Federico Chiesa per l'Inter ... msn.com