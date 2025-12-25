Inter News 24 Inter Atalanta, probabile formazione e assenze pesanti: tra indisponibili e ballottaggi, ecco come i nerazzurri preparano la sfida del Gewiss Stadium. Mancano ancora tre giorni alla trasferta di Bergamo, ma in casa Inter iniziano a emergere indicazioni sempre più chiare in vista della sfida contro l’ Atalanta, in programma domenica al Gewiss Stadium. Dopo la delusione per l’eliminazione in Supercoppa, la squadra di Cristian Chivu, allenatore nerazzurro al primo anno sulla panchina della prima squadra, è chiamata a una risposta immediata in campionato, anche se l’emergenza non manca. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Atalanta, la probabile formazione nonostante le assenze pesanti: Chivu studia le mosse

Leggi anche: Atletico Madrid Inter, Simeone studia le mosse per fermare Chivu: il punto sulla formazione

Leggi anche: Infortuni Inter, Chivu studia le alternative alle varie assenze. Le possibili scelte

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dove vedere Atalanta-Inter sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A: le probabili formazioni della 16^ giornata; Genoa-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Genoa-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Atalanta-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv - Ecco le probabili formazioni e le indicazioni su dove seguire Atalanta- calcioatalanta.it