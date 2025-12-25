Influenza atteso boom di casi | tutti i sintomi della variante K

La stagione dell'influenza entra nel vivo. Tutti i sintomi a cui prestare la massima attenzione. Atteso un boom di casi. Natale con il virus? E' un rischio concreto. E capire quale dei tanti in circolazione è il responsabile del malanno è una sfida. Mentre la stagione dell'influenza entra nel vivo, con l'ascesa anche di una variante K. Influenza e Covid, sale la curva epidemica: oltre 60 mila campani sono a letto con febbre alta e tosse, quasi tutti non vaccinati.

Influenza e variante K, verso boom casi: i consigli del pediatra - Gli esperti hanno spiegato che si sta assistendo all’ascesa di una nuova variante del virus A H3N2 (il sottoclade K). tg24.sky.it

Influenza K, preoccupa il boom di polmoniti. Bassetti: “Prima un picco di febbre molto alta, poi un breve miglioramento e il ritorno della febbre forte. Questo virus sta ... - Gli esperti segnalano sintomi più severi e invitano alla vaccinazione ... ilfattoquotidiano.it

Influenza 2024: come affrontare la variante K e proteggere i più vulnerabili L’ondata influenzale di quest’anno si preannuncia più aggressiva, con un picco atteso tra Natale e Capodanno. La dottoressa Melania De Nichilo Rizzoli, intervenuta a Mattino Cinqu - facebook.com facebook

