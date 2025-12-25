Come accertato dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), nel 2024 si è consolidato definitivamente il ritorno a una mobilità su livelli analoghi a quelli pre-pandemia, con un aumento degli spostamenti per motivi di lavoro, studio e turismo. Sul fronte dell’incidentalità stradale, a livello. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

© Viterbotoday.it - Incidenti stradali nella Tuscia: in un anno sono diminuiti ma hanno causato più vittime

Leggi anche: Incidenti stradali nella Tuscia, quasi ottocento quelli con feriti

Leggi anche: Nel Piacentino 18 vittime di incidenti stradali nei primi sei mesi dell’anno, due in più rispetto al 2024

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Incidente a Viterbo: auto si ribalta in strada Acquarossa, ferite due donne; Incidente in via del Pilastro a Viterbo; Incidente sulla Teverina a Viterbo, camion fuori strada resta in bilico sul guard rail | FOTO; Mortalità nel Viterbese: l'evoluzione statistica degli ultimi 10 anni.

Incidenti stradali: a Verona sono quasi 3mila in un anno, 60 i morti. Le ore e i comportamenti a rischio - 878 incidenti, in linea con l'anno precedente: i morti sono stati 60, 3. veronaoggi.it