Incidenti mortali nel giorno di Natale | tre vittime Caccia all’auto pirata che ha ucciso un anziano nel Torinese
Roma, 25 dicembre 2025 – Incidenti mortali nel giorno di Natale, la scia di sangue sulle strade non si ferma nemmeno per le feste. Nella tragicità degli eventi, è arrivata anche una notizia positiva: si è costituito l’automobilista che il 23 dicembre ha travolto e ucciso un pedone nel Regiano. A Roma ha perso la vita un motociclista di 49 anni, mentre nel Napoletano uno scontro in galleria ha causato un decesso. All’alba un’auto si ribalta sulla rotatoria: due persone estratte dall’abitacolo a Firenze. Stanotte, un anziano è morto investito nel Torinese: si cerca il pirata della strada. L’uomo è stato trascinato per trenta metri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
