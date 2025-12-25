Roma, 25 dicembre 2025 – Incidenti mortali nel giorno di Natale, la scia di sangue sulle strade non si ferma nemmeno per le feste. Nella tragicità degli eventi, è arrivata anche una notizia positiva: si è costituito l’automobilista che il 23 dicembre ha travolto e ucciso un pedone nel Regiano. A Roma ha perso la vita un motociclista di 49 anni, mentre nel Napoletano uno scontro in galleria ha causato un decesso. All’alba un’auto si ribalta sulla rotatoria: due persone estratte dall’abitacolo a Firenze. Stanotte, un anziano è morto investito nel Torinese: si cerca il pirata della strada. L’uomo è stato trascinato per trenta metri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Incidenti mortali nel giorno di Natale: tre vittime. Caccia all’auto pirata che ha ucciso un anziano nel Torinese

Leggi anche: Travolto mentre buttava la spazzatura: anziano ucciso da un’auto a Casalgrande, è caccia al pirata della strada

Leggi anche: Incidenti mortali, 73 vittime nelle Marche nel 2024: ad Ancona parte la campagna "In città rallenta"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Due incidenti mortali in provincia. L’albero dell’Anmil sotto al Comune: Non possiamo abbassare la guardia; La tragedia a Ceccano: Luigi Ferrante, tecnico in Brasile era rientrato in città per il Natale; Cade e resta incastrato in un macchinario: incidente sul lavoro nella notte della vigilia di Natale; Tragico incidente a poche ore dal Natale: Pasquale Quarta muore nello scontro tra auto.

Altri incidenti mortali nel giorno di Natale: tre morti. Caccia all’auto pirata che ha ucciso un anziano nel Torinese - Stamattina nel Reggiano si è costituito un automobilista in fuga dopo l’omicidio stradale ... quotidiano.net