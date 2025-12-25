Incidente sull' Aurelia perde il controllo dell' auto | un morto La tragedia il giorno di Natale
Incidente mortale il giorno di Natale a Roma. Un uomo, intorno alle 10:40 di oggi, giovedì 25 dicembre, ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro il guard rail sulla via Aurelia. Fatale l'impatto. La vittima era a bordo della sua auto. Secondo quanto appreso, l'incidente mortale è. 🔗 Leggi su Romatoday.it
