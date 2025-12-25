Incidente mortale il giorno di Natale a Roma. Un uomo, intorno alle 10:40 di oggi, giovedì 25 dicembre, ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro il guard rail sulla via Aurelia. Fatale l'impatto. La vittima era a bordo della sua auto. Secondo quanto appreso, l'incidente mortale è. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Incidente sull'Aurelia, perde il controllo dell'auto: un morto. La tragedia il giorno di Natale

Leggi anche: Incidente sull'Aurelia bis a Tarquinia: donna perde il controllo dell'auto, ferita in modo grave

Leggi anche: Perde il controllo dell’auto sull’Aurelia bis: donna in gravi condizioni

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Dramma sull’Aurelia. Morto un camionista; Taggia: perde il controllo dell'auto in una galleria dell'Aurelia Bis, 25enne lievemente ferita; Sulle strade toscane 188 morti in un anno; Incidente a Albaro, 78enne perde il controllo dell’auto e cappotta: strada chiusa e traffico bloccato.

Investito sull'Aurelia muore in ospedale - ROSIGNANO MARITTIMO: L'uomo è stato trovato in condizioni disperate sul ciglio della strada. toscanamedianews.it

Perde il controllo dell’auto sull’Aurelia: ferito un 58enne - 14 il 118 Asl Tse è intervenuto per un incidente al km 125, in direzione Roma. corrieredimaremma.it