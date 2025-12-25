Incidente sulla Pontina tamponamento fra quattro veicoli il giorno di Natale

Incidente sulla Pontina anche nel giorno di Natale. Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 25 dicembre, la strada statale 148 è stata chiusa al traffico in seguito a un sinistro che, da quanto si apprende, ha coinvolto più veicoli.Secondo le informazioni a disposizione, si tratta di un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

incidente sulla pontina tamponamento fra quattro veicoli il giorno di natale

