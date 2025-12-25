Incidente mortale in costiera sorrentina | la vittima è Rosaria Lauro dipendente Eav

La vittima dell'incidente in costiera Sorrentina è la 60enne Rosaria Lauro, dipendente Eav; la donna è deceduta sul colpo nello schianto frontale con un altro veicolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

