Incidente mortale in costiera sorrentina | la vittima è Rosaria Lauro dipendente Eav
La vittima dell'incidente in costiera Sorrentina è la 60enne Rosaria Lauro, dipendente Eav; la donna è deceduta sul colpo nello schianto frontale con un altro veicolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Investito e ucciso dal treno della Circumvesuviana: travolto mentre andava in bici nella galleria; Vico Equense, persona investita da un treno mentre era in bici: interrotta circolazione sulla tratta; Scontro tir-auto, morto 62enne di Benevento: incidente stradale sulla Statale Telesina; Dramma in Costiera Sorrentina, anziana travolta dallo scooter mentre attraversava la strada.
