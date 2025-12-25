Incidente mortale a Casalgrande identificato il pirata della strada

Casalgrande (Reggio Emilia), 25 dicembre 2025 - E' durata poco l'indagine per l'identificazione del conducente dell'auto che ha travolto un pensionato per poi allontanarsi, senza prestare soccorso. L'altra sera, poco prima della mezzanotte, non appena scattate le ricerche da parte dei carabinieri, in caserma si è presentata una donna di 43 anni, originaria della provincia di Palermo e residente nella zona ceramiche reggiana, accompagnata dal suo avvocato di fiducia, per dichiarare le proprie responsabilità. E' indagata per omicidio stradale con fuga. L'incidente si è verificato martedì sera verso le 21 in via Volta, a Villalunga di Casalgrande.

