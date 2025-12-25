Incidente aereo si schianta sulla montagna! È strage

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque persone hanno perso la vita in un grave incidente aereo avvenuto sul Kilimangiaro, la montagna più alta dell’Africa, durante una delicata operazione di soccorso. La tragedia si è consumata nella serata di mercoledì 24 dicembre, lungo una delle vie di arrampicata più frequentate dai turisti, mentre l’elicottero era impegnato nel recupero di alcuni escursionisti in difficoltà. A bordo del velivolo si trovavano due turisti stranieri, che avevano lanciato l’allarme durante la salita, un medico locale, una guida alpina e il pilota. Tutti sono morti nello schianto, avvenuto tra il campo Barafu e la cima del Kibo, a un’altitudine superiore ai 4. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

incidente aereo si schianta sulla montagna 200 strage

© Thesocialpost.it - Incidente aereo, si schianta sulla montagna! È strage

Leggi anche: Terribile incidente, aereo si schianta in mare: è strage

Leggi anche: Aereo si schianta sull’aeroporto: é strage, morti e feriti (VIDEO)

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Elicottero di soccorso si schianta sul Kilimangiaro, 5 morti; Morto Vince Zampella, creatore di Call of Duty: il video dell'incidente sulla Angeles Crest Highway.

Aereo militare turco precipita in Georgia: a bordo 20 persone. La scia di fumo e lo schianto, cosa è successo - 130 si è schiantato al confine tra Georgia e Azerbaigian sulla via del ritorno in patria. ilmattino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.