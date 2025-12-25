Cinque persone hanno perso la vita in un grave incidente aereo avvenuto sul Kilimangiaro, la montagna più alta dell’Africa, durante una delicata operazione di soccorso. La tragedia si è consumata nella serata di mercoledì 24 dicembre, lungo una delle vie di arrampicata più frequentate dai turisti, mentre l’elicottero era impegnato nel recupero di alcuni escursionisti in difficoltà. A bordo del velivolo si trovavano due turisti stranieri, che avevano lanciato l’allarme durante la salita, un medico locale, una guida alpina e il pilota. Tutti sono morti nello schianto, avvenuto tra il campo Barafu e la cima del Kibo, a un’altitudine superiore ai 4. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incidente aereo, si schianta sulla montagna! È strage

Leggi anche: Terribile incidente, aereo si schianta in mare: è strage

Leggi anche: Aereo si schianta sull’aeroporto: é strage, morti e feriti (VIDEO)

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Elicottero di soccorso si schianta sul Kilimangiaro, 5 morti; Morto Vince Zampella, creatore di Call of Duty: il video dell'incidente sulla Angeles Crest Highway.

Aereo militare turco precipita in Georgia: a bordo 20 persone. La scia di fumo e lo schianto, cosa è successo - 130 si è schiantato al confine tra Georgia e Azerbaigian sulla via del ritorno in patria. ilmattino.it

Il capo di stato maggiore dell’esercito libico è morto in un incidente aereo martedì 23 dicembre vicino alla capitale turca. Viaggiava con altri quattro alti ufficiali libici e tre membri dell’equipaggio, vittime anche loro dello schianto. Dalle prime ricostruzioni, risulta - facebook.com facebook

Aereo precipitato in Turchia, ritrovata scatola nera. Nell'incidente è morto il capo dell'esercito libico x.com