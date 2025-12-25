Incidente a Roma schianto su via Aurelia | morto 49enne
Roma, 25 dic. (Adnkronos) - Incidente mortale oggi 25 dicembre in mattinata a Roma. Pattuglie della polizia locale del Gruppo Aurelio sono intervenute intorno alle 10.30 in via Aurelia, direzione Roma, all'altezza km 12. A perdere la vita un uomo di 49 anni che si trovava bordo di una moto, che al momento risulta essere l'unico veicolo coinvolto. L'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe scontrato contro il guard rail. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Incidente sull'Aurelia, perde il controllo della moto: morto 49enne. La tragedia il giorno di Natale
Leggi anche: Incidente mortale sull’Aurelia. Chi era Antonio, volontario della Croce rossa, vittima dello schianto
Incidente a Roma, scontro tra bus Atac e un'auto: morta una ragazza. Grave l'amica; Incidenti stradali a Roma, la tragedia di Norma Maneke: lo schianto contro il bus, i bimbi a casa. Il compagno: tutti invidiosi di noi; Schianto frontale tra bus e auto: morta una ragazza di 27 anni, grave l'amica; Schianto tra quattro auto, cinque feriti e Pontebbana a lungo chiusa al traffico.
Roma, centauro muore sulla via Aurelia, aveva 49 anni: la sua moto è finita contro il guardrail - Pattuglie della polizia locale del Gruppo Aurelio sono intervenute intorno alle 10. ilmattino.it
Schianto frontale tra bus e auto: morta una ragazza di 27 anni, grave l'amica - Per la giovane vittima non c'è stato nulla da fare, mentre la 26enne che si trovava con lei è stata trasportata in ospeda ... today.it
Tragico incidente stradale a Roma, auto si schianta su un bus: una 27enne morta sul colpo, ferita gravemente l’amica - Terribile schianto nelle prime ore della mattina a Roma, nella zona di Ostia, dove c'è stato un incidente frontale fra un'auto e un bus ... fanpage.it
Doppio incidente sull'A1 nei pressi di Orte. Cinque chilometri di coda verso Roma. Tamponamento tra cinque auto in corsia sud, in precedenza un mezzo pesante a fuoco dopo uno scontro in direzione nord #ANSA x.com
#Viabilità | #incidente | A1 AGGIORNAMENTO: Incidente risolto e traffico in corso di normalizzazione code in smaltimento ----------------------------------------------------- Traffico Bloccato tra Ponzano Romano e Bivio A1/Diramazione Roma Nord Coda di 2 - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.