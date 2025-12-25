Incidente a Roma schianto su via Aurelia | morto 49enne

Roma, 25 dic. (Adnkronos) - Incidente mortale oggi 25 dicembre in mattinata a Roma. Pattuglie della polizia locale del Gruppo Aurelio sono intervenute intorno alle 10.30 in via Aurelia, direzione Roma, all'altezza km 12. A perdere la vita un uomo di 49 anni che si trovava bordo di una moto, che al momento risulta essere l'unico veicolo coinvolto. L'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe scontrato contro il guard rail. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Incidente sull'Aurelia, perde il controllo della moto: morto 49enne. La tragedia il giorno di Natale

Leggi anche: Incidente mortale sull’Aurelia. Chi era Antonio, volontario della Croce rossa, vittima dello schianto

