Incidente a Novara | schianto a due passi dal centro il giorno di Natale
Schianto nel pomeriggio del 25 dicembre a Novara.A pochi passi dal centro storico, in via Enrico Gatti, un'auto è uscita di strada e ha abbattuto un palo e una parte dell'impianto semaforico all'incrocio con viale Ferrucci.Sul posto è intervenuta la polizia locale, che si sta occupando dei. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Schianto a due passi dal centro: un uomo al pronto soccorso
Leggi anche: Schianto a due passi dal centro: un uomo al pronto soccorso
Incidente a Borgomanero, schianto tra due auto a Santa Cristina: un ferito estratto dalle lamiere; ?? Colico, scontro al Trivio di Fuentes: due persone in ospedale; Incidente in tangenziale Nord, scontro tra auto e moto: traffico e lunghe code; Incidente a Cureggio, schianto tra due auto sulla Statale 142: strada chiusa.
Incidente a Crodo, schianto tra due auto: due feriti estratti dalle lamiere - É successo nella mattina della Vigilia di Natale sulla strada statale 659, che è stata chiusa al traffico per circa mezz'ora ... novaratoday.it
Schianto tra due auto nella galleria sulla Statale del Sempione… ma è un'esercitazione - La simulazione, organizzata da Anas, ha visto la partecipazione dei vigili del fuoco, la polizia stradale, il 118, la Croce Rossa, i carabinieri e la polizia locale ... novaratoday.it
Violento schianto tra due auto: 4 persone coinvolte, due rimangono incastrate tra le lamiere - Incidente sulla Terraglio tra Preganziol e Mogliano: due feriti estratti dai Vigili del fuoco, traffico e soccorsi in azione. nordest24.it
Dario Cipullo morto nel canale a Novara dopo la festa di Natale: «Un tragico incidente, ma inspiegabili gli spostamenti a piedi» x.com
Incidente mortale sulla Milano-Torino all'altezza di Biandrate. L’autostrada è stata chiusa al traffico dallo svincolo per la A26 a Biandrate e lo svincolo di Novara Ovest - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.