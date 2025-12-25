Incidente a Novara | schianto a due passi dal centro il giorno di Natale

Schianto nel pomeriggio del 25 dicembre a Novara.A pochi passi dal centro storico, in via Enrico Gatti, un'auto è uscita di strada e ha abbattuto un palo e una parte dell'impianto semaforico all'incrocio con viale Ferrucci.Sul posto è intervenuta la polizia locale, che si sta occupando dei. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: Schianto a due passi dal centro: un uomo al pronto soccorso

Leggi anche: Schianto a due passi dal centro: un uomo al pronto soccorso

