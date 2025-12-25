Incidente a cavallo morta Jessica Caratti | era madre di un giovane figlio
Lunedì mattina, intorno alle 11, Toscolano-Maderno era stata teatro di un grave incidente d’equitazione. Una donna di 45 anni era caduta da cavallo nei pressi della Scuderia Castello, nella zona di Folino Cabiana.I soccorsi erano scattati immediatamente: sul posto erano intervenuti un’auto medica. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Incidente a cavallo, morta Jessica Caratti: era madre di un giovane figlio - La vittima è Jessica Caratti, 45 anni, conosciuta a Salò per il suo lavoro: gestiva l’Infopoint cittadino. bresciatoday.it
Cade dal cavallo nel Bresciano, morta dopo due giorni di agonia - È morta nella mattinata di Natale Jessica Caratti, 45 anni, rimasta gravemente ferita martedì scorso in un incidente equestre in provincia di Brescia. rainews.it
Cade da cavallo e viene schiacciata dall'animale: Jessica muore dopo due giorni d'agonia - La 45enne si è spenta in ospedale a Brescia, dove era ricoverata dopo l'incidente equestre avvenuto prima di Natale. today.it
Una grave caduta da cavallo ha coinvolto una turista straniera di 45 anni questa mattina, 22 dicembre, a Folino Cabiana, nella località di Toscolano Maderno. L'incidente si è verificato intorno alle 11:00, poco dopo che la donna, insieme a un'altra persona, era - facebook.com facebook
