Incidente a cavallo morta Jessica Caratti | era madre di un giovane figlio

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì mattina, intorno alle 11, Toscolano-Maderno era stata teatro di un grave incidente d’equitazione. Una donna di 45 anni era caduta da cavallo nei pressi della Scuderia Castello, nella zona di Folino Cabiana.I soccorsi erano scattati immediatamente: sul posto erano intervenuti un’auto medica. 🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

