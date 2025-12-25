Incidente a cavallo morta Jessica Caratti | era madre di un giovane figlio

Cade dal cavallo nel Bresciano, morta dopo due giorni di agonia - È morta nella mattinata di Natale Jessica Caratti, 45 anni, rimasta gravemente ferita martedì scorso in un incidente equestre in provincia di Brescia. rainews.it

Cade da cavallo e viene schiacciata dall'animale: Jessica muore dopo due giorni d'agonia - La 45enne si è spenta in ospedale a Brescia, dove era ricoverata dopo l'incidente equestre avvenuto prima di Natale. today.it

Una grave caduta da cavallo ha coinvolto una turista straniera di 45 anni questa mattina, 22 dicembre, a Folino Cabiana, nella località di Toscolano Maderno. L'incidente si è verificato intorno alle 11:00, poco dopo che la donna, insieme a un'altra persona, era - facebook.com facebook

