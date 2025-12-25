Un incendio è divampato in un palazzo di via Trione a Cuorgnè intorno alle 7 di giovedì 25 dicembre. Sono stati tre gli occupanti dell’alloggio, situato al terzo piano, soccorsi dai vigili del fuoco e dal personale del 118. Secondo una primissima ricostruzione, nell’appartamento sarebbe scoppiata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Incendio in un alloggio a Cuorgnè: morto l'uomo con ustioni sull'80% del corpo, due donne intossicate

