Incendio in un alloggio a Cuorgnè | morto l' uomo con ustioni sull' 80% del corpo due donne intossicate
Un incendio è divampato in un palazzo di via Trione a Cuorgnè intorno alle 7 di giovedì 25 dicembre. Sono stati tre gli occupanti dell’alloggio, situato al terzo piano, soccorsi dai vigili del fuoco e dal personale del 118. Secondo una primissima ricostruzione, nell’appartamento sarebbe scoppiata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
