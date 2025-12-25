Incendio in un alloggio a Cuorgnè | due donne intossicate un uomo gravemente ustionato

Un incendio è divampato in un palazzo di via Trione a Cuorgnè intorno alle 7 di giovedì 25 dicembre. Sono tre gli occupanti dell’alloggio, situato al terzo piano, soccorsi dai vigili del fuoco e dal personale del 118. Secondo una primissima ricostruzione, nell’appartamento sarebbe scoppiata una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

