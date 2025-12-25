Incendio in casa a Caivano un morto

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

11.53 Un uomo ancora non identificato, probabilmente straniero. è morto nella notte per l'incendio divampato in um appartamento a Pascarola di Caivano, Napoli. Forse un cortocircuito all' origine delle fiamme. Un incendio anche a Cuorgnè,nel Torinese: 3 persone coinvolte e una di loro, un'anziana, in gravi condizioni per le ustioni su gran parte del corpo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Caivano, dirigente comunale trovato morto in casa, aveva appena vinto il concorso: ipotesi malore fatale

Leggi anche: Incendio in casa a Monreale, morto un uomo di 54 anni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fumo in casa dopo incendio della canna fumaria: morto 83enne nel Casertano.

incendio casa caivano mortoIncendio a Caivano, uomo muore tra le fiamme in casa la notte di Natale - Incendio in casa a Caivano la notte di Natale: morto l'uomo che era all'interno dell'appartamento. fanpage.it

incendio casa caivano mortoCaivano, incendio in un appartamento: morto extracomunitario - Questa notte i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti a via Pisani 24 per un incendio in un appartamento. napolivillage.com

Caivano, incendio in un appartamento nella notte di Natale: morto un uomo - I vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti a via Pisani 24 per un incendio in un appartamento. msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.