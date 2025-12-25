Incendio in casa a Caivano un morto
11.53 Un uomo ancora non identificato, probabilmente straniero. è morto nella notte per l'incendio divampato in um appartamento a Pascarola di Caivano, Napoli. Forse un cortocircuito all' origine delle fiamme. Un incendio anche a Cuorgnè,nel Torinese: 3 persone coinvolte e una di loro, un'anziana, in gravi condizioni per le ustioni su gran parte del corpo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
