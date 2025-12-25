In spiaggia per smaltire i pranzi natalizi Torna il Work out delle Feste che abbina beneficenza e sport
Torna anche quest’anno il “Work out delle Feste”, giunto alla terza edizione, in programma giovedì 26 dicembre sulla spiaggia del bagno Tiki 26. L’evento sportivo, gratuito e aperto a tutti, è organizzato dal team Elen Souza.Dopo le abbondanti tavolate natalizie, l’obiettivo dell’iniziativa è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Come sopravvivere a party, pranzi e cenoni natalizi: la guida definitiva per destreggiarti tra i piattini del buffet e le domande delle zie in famiglia
Leggi anche: Alberi e luci di Natale, carta regalo e doni di vari materiali: come smaltire i rifiuti delle feste
In spiaggia per smaltire i pranzi natalizi. Torna il Work out delle Feste che abbina beneficenza e sport.
In spiaggia per smaltire i pranzi natalizi. Torna il Work out delle Feste che abbina beneficenza e sport - Il Work out delle Feste torna a Rimini per unire movimento, benessere e solidarietà in un evento aperto a tutti ... riminitoday.it
A Follonica il Natale si passa in spiaggia: sdraio e ombrelloni aperti il 25 dicembre - Un test che punta ad allungare la stagione e dare nuova vita al mare d’inverno ... quotidiano.net
Il 26 dicembre ci vediamo in spiaggia per smaltire I panettonI. Solo aria di mare e la musica giusta per ripartire. In consolle Ivo Toscano: energia pura per chi ha ancora voglia di fare festa. Vi aspettiamo a casa. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.