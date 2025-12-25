Torna anche quest’anno il “Work out delle Feste”, giunto alla terza edizione, in programma giovedì 26 dicembre sulla spiaggia del bagno Tiki 26. L’evento sportivo, gratuito e aperto a tutti, è organizzato dal team Elen Souza.Dopo le abbondanti tavolate natalizie, l’obiettivo dell’iniziativa è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - In spiaggia per smaltire i pranzi natalizi. Torna il Work out delle Feste che abbina beneficenza e sport

Leggi anche: Come sopravvivere a party, pranzi e cenoni natalizi: la guida definitiva per destreggiarti tra i piattini del buffet e le domande delle zie in famiglia

Leggi anche: Alberi e luci di Natale, carta regalo e doni di vari materiali: come smaltire i rifiuti delle feste

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

In spiaggia per smaltire i pranzi natalizi. Torna il Work out delle Feste che abbina beneficenza e sport.

In spiaggia per smaltire i pranzi natalizi. Torna il Work out delle Feste che abbina beneficenza e sport - Il Work out delle Feste torna a Rimini per unire movimento, benessere e solidarietà in un evento aperto a tutti ... riminitoday.it

A Follonica il Natale si passa in spiaggia: sdraio e ombrelloni aperti il 25 dicembre - Un test che punta ad allungare la stagione e dare nuova vita al mare d’inverno ... quotidiano.net