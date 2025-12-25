In mostra a Vasto Il Nido il reportage fotografico realizzato all' interno dell’istituto penitenziario
Dal 27 al 30 dicembre nella sala Mattioli in corso De Parma a Vasto ci sarà la mostra “Il Nido”, reportage fotografico analogico dí Francesco Lovino realizzato nell’istituto penitenziario della città. L’inaugurazione della mostra è in programma il 27 dicembre alle ore 18. Il progetto è promosso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
“Il Nido”: il carcere di Vasto negli scatti analogici di Francesco Lovino in mostra alla Sala Mattioli.
