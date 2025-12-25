Amin tra tre giorni fa trent’anni, da poco più di due vive in Italia ma non se la passa benissimo. Arrivato dal Marocco con la promessa di un lavoro attraverso il decreto flussi, si è trovato presto senza niente in mano, costretto a dormire in strada quando impossibilitato a trovare qualche amico. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - In dieci dal Marocco a Roma per lavorare per un’impresa edile. Ma è tutta una truffa

