Il giorno di Natale, davanti alla sede di Viale Toscana, c’erano in coda oltre 400 persone. Aspettavano di ricevere un sacchetto di cibo e qualche giocattolo per i bambini. Sono state in attesa per ore, al freddo. Questo è stato il 25 dicembre del Pane Quotidiano, l’onlus che distribuisce pasti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - In coda al freddo per un sacchetto di cibo: il Natale davanti al Pane Quotidiano

Leggi anche: “Chef in Camicia”, cibo buono in tutti i sensi: per Natale arriva la donazione a Pane Quotidiano

Leggi anche: Un chilo di cocaina nel sacchetto del pane: in manette una coppia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Natale in coda al "Pane Quotidiano" a Milano: "Oltre 1 milione di passaggi" - (LaPresse) Due isolati di fila al freddo, oltre 400 persone in coda per quasi due ore, nell’attesa di ricevere un sacchetto di cibo e qualche piccolo dono per i bambini. ilgiornale.it