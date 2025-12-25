In arrivo dal Mit fondi per chiese di piccoli comuni salernitani | ecco l' elenco

In arrivo dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la Campania oltre 4,3 milioni di euro per la manutenzione e la riqualificazione di chiese ed edifici di culto. Il ministro Matteo Salvini ha firmato il decreto che stanzia risorse per il triennio 2025-2027 e che serviranno per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Infrastrutture, sicurezza delle strade: fondo Mit da 12 milioni per i piccoli Comuni

Leggi anche: Infrastrutture, sicurezza delle strade: fondo Mit da 12 milioni per i piccoli Comuni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

A chiese ed edifici di culto destinati dal MIT 17 milioni per manutenzione e riqualificazione; Fondi in arrivo per la qualificazione delle chiese campane; Spirito Santo, la chiesa (chiusa da 20 anni) diventerà una biblioteca su tre piani: firmato l'accordo tra Ca’ Foscari e il patriarca...; San Marco, arriva il centro di controllo per la Basilica: monitorerà flussi e potenziali pericoli 24 ore su 24.

Garisenda, dove vanno i fondi Pnrr. I lavori su chiese e campanili: da San Francesco alla provincia - Il dettaglio della ripartizione dei cinque milioni in arrivo dall’Europa, parla il sottosegretario Borgonzoni "Il Comune deve ancora mandare dati sulla torre malata, non è in grado di occuparsi del ... ilrestodelcarlino.it

Canicattì, in arrivo 20 nuovi stalli per disabili: il Comune stanzia i fondi per la segnaletica #Canicattì #Cronaca - facebook.com facebook

Vai al documento – Riservato agli abbonati Speciale fondi PNRR e PN 21-27 In arrivo Procedura di gara per agenzia di viaggio assenza conflitto di interesse per i progetti Contenuti disponibili: Convenzione con ente estero per il DM 88/2025. Scarica model… x.com