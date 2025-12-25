In aeroporto con 280 dosi nelle mutande ma quando vede l'antidroga cerca di nascondersi | scoperto e arrestato

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle mutande aveva cocaina, anfetamine e metadone per 280 dosi che gli avrebbero fruttato almeno 15mila euro. Ma ci ha guadagnato solo una condanna per traffico internazionale di stupefacenti. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

