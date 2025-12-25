IMU dal 2026 cambiano le regole | sconti e stop al pagamento per tantissimi italiani
Dal 2026 nuove regole IMU: esenzioni e riduzioni legate a rendita catastale, requisiti più flessibili e sostegno ai piccoli comuni italiani Dal 2026 entra in vigore una nuova disciplina che modifica significativamente l’ IMU per diversi cittadini, offrendo esenzioni e riduzioni mirate per chi possiede immobili in Italia pur vivendo stabilmente fuori dai confini nazionali. IMU: buone notizie per molti italiani – (lopinionista.it) La recente legge, già approvata dalla Camera, ridefinisce i criteri di applicazione del tributo, introducendo un meccanismo più equo e selettivo, basato soprattutto sul valore catastale degli immobili e sui legami territoriali pregressi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
