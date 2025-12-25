Imprenditoria boom di domande per rafforzare la presenza sul mercato internazionale
Trentuno progetti di investimento finanziati (28 società di capitali), di cui il 41,9% al di fuori dell’Italia, con investimenti generati da parte delle imprese per oltre 350mila euro. Andato a ruba, in soli 4 giorni, il Bando della Camera di commercio di Ferrara Ravenna per la partecipazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Fiorentina: testa alla Dinamo Kiev in Conference e occhi sul mercato! Vanoli senza Gosens, Goretti spinge per Becao e Brescianini per rafforzare la rosa
Leggi anche: Giornata internazionale per l’imprenditoria femminile, Confartigianato: "La Sicilia celebra coraggio e innovazione"
Boom di domande per il bando per rafforzare la presenza sui mercati internazionali; Imprenditoria, boom di domande per rafforzare la presenza sul mercato internazionale; Camera di Commercio: boom di domande sul bando per rafforzare la presenza sui mercati internazionali.
Boom di domande per il bando per rafforzare la presenza sui mercati internazionali - 31 i progetti di investimento finanziati (28 società di capitali), di cui il 41,9% al di fuori dell’Italia, con investimenti generati da parte delle imprese per oltre 350 mila euro. ravenna24ore.it
INFLUENZA, E' BOOM DI CASI NEL PERIODO NATALIZIO - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.