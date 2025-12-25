Imprenditore fallisce e va a vivere in strada i cittadini fanno una colletta e gli pagano un albergo per Natale

25 dic 2025

La storia di Paolo, un ex imprenditore marchigiano di Falconara che ha trovato al suo fianco alcuni concittadini che gli hano fatto un bellissimo regalo di Natale: Una stanza d'albergo dove poter trascorrere al caldo e al sicuro questi momenti di festa. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Azienda e casa messe all’asta per una multa di 600mila euro sulle quote latte: imprenditore finisce in strada.

