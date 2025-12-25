Imprenditore fallisce e va a vivere in strada i cittadini fanno una colletta e gli pagano un albergo per Natale
La storia di Paolo, un ex imprenditore marchigiano di Falconara che ha trovato al suo fianco alcuni concittadini che gli hano fatto un bellissimo regalo di Natale: Una stanza d'albergo dove poter trascorrere al caldo e al sicuro questi momenti di festa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Natale in albergo per l'ex imprenditore diventato clochard
Leggi anche: Il giuramento dei nuovi cittadini. Alessandra, Aditya e gli altri:: "Difficile pensare di vivere altrove"
Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.
Azienda e casa messe all’asta per una multa di 600mila euro sulle quote latte: imprenditore finisce in strada.
Vasile Potolinca, 44 anni, era rimasto con 7 euro sul conto corrente dopo il fallimento della sua piccola azienda di artigiano. L’uomo, papà di una bambina, è stato raggiunto e aiutato da un imprenditore 56enne che ha letto la sua storia sui giornali. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.