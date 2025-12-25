Imparare a fare Natale | l' omelia di Delpini e il male della banalità tra presunzioni capricci e risentimenti
È il “male della banalità” il tema dell'omelia di Natale dell'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, in occasione della messa solenne di mezzanotte in Duomo.Il male della banalità“La banalità è come una nebbia che avvolge e scolorisce la vita”, ha detto l'arcivescovo: “La banalità è fatta di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: La sferzata di Delpini e la riflessione di Natale: “Il silenzio e la preghiera contro l’insopportabile male della banalità”
Leggi anche: La banalità del male in salsa Pd
Natale, Delpini contro la banalità che svuota fede e vita; L'omelia dell'arcivescovo Gambelli per Natale: Tutti possiamo fare qualcosa per costruire la pace; Un buon Natale non banale; Arcivescovo di Milano, 'preghiera e silenzio contro il male della banalità'.
Imparare a "fare Natale”: l'omelia di Delpini e il "male della banalità" tra presunzioni, capricci e risentimenti - Banalità sono anche “i desideri piccoli, i capricci infantili che sopravvivono, spesso anche negli adulti, per tutta la vita”, per raggiungere “soddisfazioni immediate, piaceri a disposizione, ... milanotoday.it
La sferzata di Delpini e la riflessione di Natale: “Il silenzio e la preghiera contro l’insopportabile male della banalità” - L’arcivescovo di Milano ha cominciato le celebrazioni del 25 dicembre assieme ai detenuti del carcere di Bollate, alle 11 la messa solenne in Duomo. ilgiorno.it
Silenzio contro il male della banalità: l’omelia di Natale di Delpini tra capricci e consumismo - L’arcivescovo di Milano: “La ripetizione è l'obbligo sociale di andare dove vanno tutti e quindi a comprare quando ci sono i mercatini, a sciare quando viene Natale, ad abbuffarsi quando si deve parte ... msn.com
Antonionaddeo.blog/2025/12/18/dal-dire-al-fare-perche-la-pa-deve-imparare-a-mobilitare-non-solo-a-pianificare/amp=1 https://share.google/kVys2KUknwqdID01e antonionaddeo.blog/2025/12/18/dal-dire-al-fare-perche-la-pa-deve-imparare-a-mobilitare-no - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.