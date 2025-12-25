Imani Smith uccisa a coltellate dal compagno attrice de ‘Il re Leone’ aveva 25 anni
(Adnkronos) – Imani Smith, ex attrice bambina nota per aver interpretato la giovane Nala nel musical 'Il Re Leone' a Broadway, è morta a 25 anni. La giovane è stata trovata morta domenica 21 dicembre in un'abitazione a Edison, nel New Jersey, dopo una chiamata al 911 che segnalava un accoltellamento. Secondo un comunicato diffuso dalla . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
