Imani Smith uccisa a 25 anni ex baby star de Il Re Leone | arrestato il compagno dalla favola di Broadway al dramma

La tragedia che ha sconvolto il mondo del teatro. Aveva solo 25 anni Imani Smith, ex attrice bambina diventata celebre per aver interpretato la giovane Nala nel musical Il Re Leone a Broadway. La sua vita si è spezzata tragicamente il 21 dicembre, quando è stata trovata gravemente ferita all’interno di un’abitazione a Edison, nel New Jersey. Trasportata d’urgenza in ospedale, è morta poco dopo a causa delle ferite da arma da taglio. L’arresto del compagno e le accuse. Secondo quanto comunicato dalla Procura della contea di Middlesex, per l’omicidio è stato arrestato il compagno della donna, Jordan D. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

