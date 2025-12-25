Imani Smith uccisa a 25 anni | dal palcoscenico di Broadway alla tragedia in casa

Imani Smith aveva iniziato la sua vita sotto le luci di Broadway e l’ha persa nel modo più brutale, in un’abitazione del New Jersey. L’ex attrice bambina, nota per aver interpretato la giovane Nala nel musical Il Re Leone, è stata accoltellata e uccisa a soli 25 anni. Una vicenda che scuote il mondo dello spettacolo e riporta al centro il tema della violenza domestica. La giovane è stata trovata gravemente ferita domenica 21 dicembre in un appartamento di Edison, dopo una chiamata al 911 che segnalava un accoltellamento. Trasportata d’urgenza al Robert Wood Johnson University Hospital di New Brunswick, è stata dichiarata morta poco dopo l’arrivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

