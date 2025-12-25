Imani Smith ex attrice bambina è morta | accusato il compagno Aveva appena 25 anni

È stata trovata senza vita all’età di 25 anni Imani Smith, ex attrice bambina di Broadway nota per aver interpretato il ruolo di Nala ne “Il Re Leone”. Il dramma si è consumato domenica 21 dicembre a Edison, nel New Jersey, dove la giovane è stata scoperta con gravi ferite da arma da taglio in. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Imani Smith, ex attrice bambina, è morta: accusato il compagno. Aveva appena 25 anni Leggi anche: Imani Smith è morta, l'attrice de ?Il Re Leone? è stata accoltellata dal compagno: aveva 25 anni. Lascia un figlio piccolo Leggi anche: Imani Smith uccisa a 25 anni: dal palcoscenico di Broadway alla tragedia in casa Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Imani Smith è morta, l'attrice de “Il Re Leone” è stata accoltellata dal compagno: aveva 25 anni. Lascia un figlio piccolo; Imani Smith accoltellata e uccisa dal compagno, l’attrice del “Re Leone” aveva 25 anni; Romina Power dice addio ad Al Bano: «Vorrei cantare a Sanremo con Rosa Chemical». Cosa ne pensa Carlo Conti?; Morta a 25 anni a Imani Smith, attrice del Re Leone di Braodway: sarebbe stata accoltellata dal fidanzato. Morta Imani Smith, l’attrice del musical “Il Re Leone”. Il compagno accusato di omicidio - Imani Dia Smith, ex attrice statunitense nota per aver interpretato la giovanissima Nala nel musical Il Re Leone a Broadway, è morta accoltellata. repubblica.it

Imani Smith è morta, l'attrice de “Il Re Leone” è stata accoltellata dal compagno: aveva 25 anni. Lascia un figlio piccolo - Imani Smith, l'ex attrice bambina di Broadway che ha recitato ne Il Re Leone, è morta. msn.com

Addio a Imani Smith, attrice del Re Leone, aveva 25 anni - Imani Smith, ex attrice bambina nota per aver interpretato la giovane Nala nel musical Disney Il Re Leone a Broadway, è stata trovata mortal ... lascimmiapensa.com

1996 - Sabotage - The Dark Heart Of The Black Ops Beats To A Secret Agenda

Imani Smith è morta, l'attrice de “Il Re Leone” è stata accoltellata dal compagno: aveva 25 anni. Lascia un figlio piccolo - facebook.com facebook

Imani Smith accoltellata e uccisa dal compagno, l’attrice del “Re Leone” aveva 25 anni x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.