Imani Smith è morta l' attrice de ?Il Re Leone? è stata accoltellata dal compagno | aveva 25 anni Lascia un figlio piccolo

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Imani Smith, l'ex attrice bambina di Broadway che ha recitato ne Il Re Leone, è morta. Aveva 25 anni. La ragazza è stata trovata morta con ferite da arma da taglio in. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

imani smith 232 morta l attrice de il re leone 232 stata accoltellata dal compagno aveva 25 anni lascia un figlio piccolo

© Ilmattino.it - Imani Smith è morta, l'attrice de ?Il Re Leone? è stata accoltellata dal compagno: aveva 25 anni. Lascia un figlio piccolo

Leggi anche: Luciana Ronchi è morta, è stata accoltellata dall'ex marito a Milano, aveva 62 anni. L'uomo fermato in un parco

Leggi anche: Morta la donna accoltellata a Cava de’ Tirreni, il compagno si è buttato dalla finestra

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Imani Smith &#232; morta, l'attrice de “Il Re Leone” è stata accoltellata dal compagno: aveva 25 anni. Lascia un figlio piccolo - Imani Smith, l'ex attrice bambina di Broadway che ha recitato ne Il Re Leone, è morta. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.