Il vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, è stato sottoposto nelle scorse ore a un delicato intervento di angioplastica con applicazione di stent presso il Policlinico universitario di Catanzaro. L’operazione, condotta dai cardiologi dell’unità di cardiologia interventistica diretta dal professor Daniele Torella, si è conclusa con pieno successo, rassicurando fedeli e comunità ecclesiale. Il presule era stato inizialmente accompagnato all’ospedale civile “Jazzolino” di Vibo Valentia dopo aver accusato un lieve malore. I primi accertamenti hanno suggerito il trasferimento immediato al Policlinico universitario, dove ulteriori esami hanno evidenziato la necessità dell’intervento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Il vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, operato con successo a Catanzaro

Leggi anche: La diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea in lutto: è morto don Nunzio Maccarone

Leggi anche: Un problema di salute costringe al ricovero il vescovo emerito, monsignor Douglas Regattieri

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Malore per il vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, trasferito a Catanzaro; Malore per il vescovo Attilio Nostro, è ricoverato a Catanzaro: «Condizioni non destano preoccupazione» · ilvibonese.it; Leggero malore per Attilio Nostro vescovo della diocesi Mileto-Nicotera-Tropea. E' ricoverato a Catanzaro; Il vescovo di Mileto mons. Nostro in ospedale per accertamenti – Notizie.

Malore per il vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea: la comunità si stringe attorno al suo Pastore - Monsignor Nostro è monitorato dai sanitari dopo un malessere avvertito ieri pomeriggio. zoom24.it