Il vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea monsignor Attilio Nostro operato con successo a Catanzaro
Il vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, è stato sottoposto nelle scorse ore a un delicato intervento di angioplastica con applicazione di stent presso il Policlinico universitario di Catanzaro. L’operazione, condotta dai cardiologi dell’unità di cardiologia interventistica diretta dal professor Daniele Torella, si è conclusa con pieno successo, rassicurando fedeli e comunità ecclesiale. Il presule era stato inizialmente accompagnato all’ospedale civile “Jazzolino” di Vibo Valentia dopo aver accusato un lieve malore. I primi accertamenti hanno suggerito il trasferimento immediato al Policlinico universitario, dove ulteriori esami hanno evidenziato la necessità dell’intervento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
