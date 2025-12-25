Il vescovo degli ultimi una luce che non si spegne a Capo d’Orlando | storia e celebrazioni
Per il quarto anno consecutivo, a Capo d’Orlando è stata celebrata la festa di Sant’Óscar Romero, ricordato nella quarta settimana di Avvento presso la Chiesa di Santa Lucia, durante la Novena vespertina.La liturgia è stata officiata da don Giuseppe Gatto, cappellano militare in quiescenza, che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
