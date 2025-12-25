Il vero significato del Natale in Calabria nelle parole di Saverio Strati

Luci colorate, case addobbate, regali. La dimensione religiosa del Natale sconfina nell’atmosfera di una festa che evoca gli affetti familiari, il sollievo dalle preoccupazioni della vita e la speranza di cambiamento e serenità. Soltanto nelle tradizioni possiamo recuperare questi valori a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Il vero significato del "Natale in Calabria" nelle parole di Saverio Strati Leggi anche: "Ritorno perché, Vita di Saverio Strati": proiezione a Locri Leggi anche: Il vero significato dell’Albero di Natale: i simboli nascosti che raccontano la storia della fede cristiana Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il vero significato del Natale in Calabria nelle parole di Saverio Strati; “Un libro sotto l’Albero”: la Prefettura di Reggio Calabria promuove la lettura come dono di Natale; Longobardi, il Natale che prende vita: il Presepe Vivente alla marina tra fede, comunità e tradizione; ‘Il vero Natale di Gesù’, il presepe vivente itinerante ripercorre le tappe della Natività. Il vero significato dell’Albero di Natale: i simboli nascosti che raccontano la storia della fede cristiana - L'albero di Natale è molto più di una decorazione: le luci, le palline e la stella, rappresentano in realtà i cardini della nostra fede. lalucedimaria.it

Io sono un credente eretico, ma so che significato deve avere il Natale: vita e non cannoni - Riflessione di Luigi de Magistris sul significato del Natale come riscoperta della vera umanità, della pace e della solidarietà contro consumismo e indifferenza ... ilfattoquotidiano.it

Natale riscoperta del vero significato - Il Natale per noi oggi è il compleanno di Gesù ma pochi sanno che originariamente, coincidendo con il solstizio d'inverno, rappresentava il primo risveglio della vita della natura nel ciclo dell'anno. it.blastingnews.com

Il vero significato di “servizio su misura” nella mia professione. Quando si parla di servizio su misura, nell’ambito della professione forense, non si tratta di una formula di marketing né di una frase vuota. Non potrebbe essere altrimenti! Ogni caso concreto richi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.