Il Vava Il bosco incantato concerti mercatini e antichi mestieri | Natale in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nel lungo week-end di Natale. Fra gli appuntamenti spiccano concerti ed elevazioni musicali, la Casa bergamasca di Babbo Natale a Clusone, la casa vacanze di Babbo Natale a Selvino (nelle date programmate) e mercatini di Natale. Da annotare, inoltre, il presepe vivente a Ornica, gli antichi mestieri a Schilpario, “Il Bosco incantato” a Sovere, il Vava a Villongo per “Natale con Avis”, lo spettacolo di Margherita Antonelli a Valbondione e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in provincia da giovedì 25 a domenica 28 dicembre. ALBINO – “La casa dei presepi” ad Albino: i giorni di apertura BRANZI – “Natale a Branzi”, il programma dell’edizione 2025 CASTIONE DELLA PRESOLANA – A Dorga le voci dei Cantur della Baracca e gli angeli del focolare – Elevazione musicale a Castione – A Castione i paracadutisti di Babbo Natale CENE – A Cene la mostra “Le venature del legno: natura, arte, vita” CLUSONE – Casa bergamasca di Babbo Natale a Clusone: date e orari dell’edizione 2025 – Mercatini di Natale a Clusone – Concerto di Santo Stefano a Clusone – Concerto di Natale Symphonica a Clusone – Visite guidate alla Casa dell’Orfano a Clusone COSTA VOLPINO – A Costa Volpino “Concerto di Gala” per il centenario del corpo musicale GANDINO – A Barzizza la mostra “La luce del mondo – Presepi a San Lorenzo” – Visita al Museo dei Presepi a Gandino LOVERE – A Lovere tre concerti del Quintetto Frescobaldi – A Lovere concerto dei cori “Mi Bemolle” e “Santo Stefano” – Visita guidata al Borgo antico di Lovere ORNICA – A Ornica torna il presepe vivente PARRE – “Concerto di Natale” a Parre PONTE SAN PIETRO – A Ponte San Pietro mostra di presepi e diorami RONCOLA SAN BERNARDO – “Aspettando il Natale”, tante iniziative a Roncola ROVETTA – Concerto invernale del Corpo Bandistico Rovettese SAN PELLEGRINO TERME – “Mercatino dell’antiquariato e dell’ingegno italiano” a San Pellegrino SARNICO – Mercatini ed eventi natalizi: torna “Sarnico Magic Christmas” – “Sarnico Magic Christmas 2025”, tanti eventi natalizi SCHILPARIO – A Schilpario concerto dei Birkin Tree – A Schilpario giornata dedicata agli antichi mestieri SELVINO – A Selvino torna la casa vacanze di Babbo Natale: giorni e orari dell’edizione 2025 SONGAVAZZO – A Songavazzo concerto di musica barocca SOVERE – A Sovere torna “Il Bosco incantato – La magia del Natale” STEZZANO – “Xmas Stezzano”, week-end tra mercatini ed eventi natalizi VALBONDIONE – “Una cascata di note”, a Lizzola concerto del Quartetto d’archi – A Valbondione show di Margherita Antonelli VILLONGO – “Natale con Avis”, a Villongo spettacolo del Vava BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Si accende la magia del Natale a Caserta: il grande albero, concerti e il bosco incantato alla Flora

Leggi anche: Mercatini, concerti, spettacoli e Casa di Babbo Natale: il week-end in provincia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il Vava, Il bosco incantato, concerti, mercatini e antichi mestieri: Natale in provincia.

Il Vava, Il bosco incantato, concerti, mercatini e antichi mestieri: Natale in provincia - Da annotare, inoltre, il presepe vivente a Ornica, gli antichi mestieri a Schilpario, “Il Bosco incantato” a Sovere, il Vava a Villongo per “Natale con Avis”, lo spettacolo di Margherita Antonelli a ... bergamonews.it