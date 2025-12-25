Roma, 25 dicembre 2025 – Niente pranzo di Natale per la famiglia nel bosco. È stata una mattinata bella, ma difficile per i Trevallion. Papà Nathan è stato autorizzato a visitare i tre figli e la moglie Catherine solo in mattinata con una visita di poco più di due ore. Giusto il tempo per qualche abbraccio, regali da scartare e qualche lacrimuccia. Poi il padre è uscito e i tre figli – la bimba di 8 anni e i due gemelli di 6 – si sono messi a tavola con la mamma e gli altri ospiti della struttura. E oggi il vicepremier Matteo Salvini è ritornato sulla vicenda con un video sui social. "Buon Natale, però quasi a tutti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il (triste) Natale della famiglia nel bosco. I Trevallion divisi a pranzo. Salvini: "Cattiveria gratuita istituzionale"

